Fla-Flu em Volta Redonda fica no empate O clássico entre Flamengo e Fluminense foi emocionante, nesta quarta-feira, em Volta Redonda (RJ). Mas o empate por 2 a 2 foi ruim para as duas equipes. O time rubro-negro não se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, enquanto o time tricolor ficou um pouco mais distante do líder Internacional, que soma 50 pontos - três a mais que a equipe do técnico Abel Braga. Com esse resultado, o treinador do Flamengo, Andrade, segue invicto no cargo ? são sete jogos sem derrota. O Flamengo alcançou 31 pontos na tabela de classificação. ? O Fluminense não conseguiu prender a bola na frente e foi castigado?, disse Tuta, autor dos dois gols tricolores. A equipe do Flamengo começou a partida muito tensa, fazendo várias faltas e reclamando bastante do árbitro Djalma Belmatri. Ficou ainda mais nervosa quando o Fluminense fez 1 a 0, aos 13 minutos. Com categoria, o atacante Tuta dominou a bola no peito após lançamento e, livre de marcação, chutou com precisão, fazendo seu 12.º gol no Brasileiro. A zaga rival pediu impedimento, que não existiu. Antes de o Fluminense abrir vantagem no marcador, o técnico Andrade lamentou a contusão do atacante César Ramirez. O jogador paraguaio deixou o campo logo no início, com torção no joelho esquerdo. Por três vezes na primeira etapa, o time rubro-negro optou por cavar o pênalti em vez de finalizar. Não jogava mal. Mostrava força de vontade e determinação, mas lhe faltava talento. No Fluminense, em compensação, havia vários jogadores que poderiam decidir o jogo em apenas um lance. A equipe tricolor não exibia um ótimo futebol, mas não seria nada absurdo se fosse para o intervalo com 2 a 0 no placar. O atacante Rodrigo Tiuí, por exemplo, desperdiçou uma oportunidade frente a frente com o goleiro Diego. Ele finalizou mal, para irritação do técnico Abel Braga, que levou as mãos à cabeça. O início de segundo tempo não poderia ter sido melhor para o Flamengo. O volante Jônatas foi derrubado por Romeu fora da área, mas o árbitro assinalou pênalti. O meia Renato cobrou forte no canto direito, sem chance de defesa para o goleiro Kléber. A equipe rubro-negra seguia pressionando. O Fluminense se encolheu, porém levava perigo nos contra-ataques. O clássico ficou ainda mais dramático para a equipe tricolor após a expulsão do volante Romeu. Mas, na base da superação, fez 2 a 1. O meia Petkovic deu ótimo passe para Tuta marcar, aos 32 minutos. Num Fla-Flu imprevisível, Diego Souza empatou o clássico com um chute de fora da área, aos 38 minutos. O goleiro Kléber falhou.