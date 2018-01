Fla-Flu promete ser jogo de muitos gols O Fluminense pretende retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e aposta no sérvio Petkovic para tentar alcançar o objetivo. O Flamengo depende dos gols do paraguaio Ramirez, conhecido como El Tigre, a fim de se afastar do ?fantasma? do rebaixamento. O Fla x Flu desta quarta-feira, às 21h45, vai lotar o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e tem tudo para ser um jogo de muitos gols. ?Derrotar o rival, em excelente fase, marcará definitivamente a ascensão da equipe no torneio?, prevê o técnico do Flamengo, Andrade. Vencer o rival no tradicional clássico carioca realmente não significará apenas mais três pontos para o Flamengo na tabela do Brasileirão. O time rubro-Negro acredita que um bom resultado representará a arrancada definitiva para escapar da ameaça do descenso e ainda entrar na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. ?Tem todos os ingredientes de uma grande decisão?, afirma o presidente do clube, Marcio Braga. Um ponto separa o Fluminense do líder Internacional. A torcida no clube carioca também é por um tropeço dos gaúchos esta noite contra o Fortaleza, no Ceará. Se isso ocorrer, o time dirigido por Abel Braga volta a ocupar o primeiro lugar desde que vença o Flamengo. O técnico é contra a idéia de levar a equipe a campo preocupada com outros jogos. ?Eu e meus atletas temos de pensar em como superar o Flamengo e nada mais.? O técnico Andrade tem dúvida para definir a escalação da equipe rubro-negra. Ele ainda não sabe quem formará dupla de ataque com César Ramirez. As opções são Fellype Gabriel e Obina. Caso escolha o segundo, é provável que Fellype Gabriel fique com a vaga do meia Souza. ?A má fase do Obina é passageira. Faz um gol neste jogo e acaba com as críticas?, aposta Andrade, invicto ainda no cargo ? obteve 2 vitórias e 4 empates. O goleiro Diego completará 100 jogos com a camisa do Flamengo. Como homenagem, receberá da diretoria uma placa. Mais do que o feito, ele espera ajudar o time a vencer. ?O Fluminense tem um grande time, vem bem no campeonato, mas a gente também tem qualidade. Será um grande clássico, com todo seu charme?. O técnico Abel Braga tem problemas de sobra para armar o Fluminense. Quatro titulares estão suspensos. São eles: o zagueiro Gabriel Santos, o lateral-esquerdo Juan, o volante Arouca e o atacante Beto. O treinador faz mistério. Somente definirá os substitutos momentos antes da partida. Thiago e Milton do Ó são as opções na zaga. No lugar de Arouca, Marcos Aurélio, Romeu e Radamés estão na briga. Lino será o lateral-esquerdo, enquanto Rodrigo Tiuí ou Juninho ocupa a vaga de Beto. Se Abel Braga optar por Rodrigo Tiuí, manterá o Fluminense extremamente ofensivo, com três atacantes. Apesar dos desfalques, jogadores e comissão técnica acreditam em mais uma boa atuação do Fluminense no Brasileiro. ?No clássico, as coisas acabam ficando iguais. Quem entrar vai tentar fazer o melhor para que o time vença?, afirma o atacante Leandro.