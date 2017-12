Fla garante: não há boicote a Dimba A crise no Flamengo teve mais um capítulo hoje com uma reunião, sem a presença da comissão técnica, entre jogadores para exigir explicações ao atacante Dimba. Desde a semana passada, o atleta vem insinuando estar sofrendo um boicote dos companheiros, que até hoje não aceitaram sua contratação. "Esse assunto está encerrado, não vamos mais falar nisso, o que importa, agora é ganhar do Guarani e sair dessa posição, que incomoda a todos nós", disse Dimba para, em seguida, recorrer ao álibi de que suas palavras foram mal interpretadas. "O que saiu nos jornais foi tudo distorcido. Meu advogado está ciente do que aconteceu e eu não preciso falar mais nada." Desde que foi contratado em julho, Dimba não se adaptou ao Flamengo. O fato de ter recebido o adiantamento de R$ 1,5 milhão, enquanto os salários dos jogadores estavam atrasados em cerca de três meses, atrapalhou seu entrosamento com o grupo. Ao declarar na semana passada que havia um complô entre os jogadores, com a conivência do então técnico do Flamengo, Ricardo Gomes, tumultuou ainda mais o ambiente. Por conseqüência, o atacante foi perdeu o lugar de titular na equipe e o treinador foi demitido. E, após a reunião de hoje, que durou cerca de 30 minutos, o meia Felipe considerou o episódio superado. "Foi tudo resolvido e deixamos claro que não existe ninguém aqui fazendo boicote a ele. Vamos seguir e pensar no Guarani", afirmou o jogador, lembrando que o momento é o de concentração total para a partida contra a equipe paulista, sábado, no Maracanã, já que o Flamengo é o 21º colocado na tabela de classificação com 41 pontos em 39 rodadas.