Fla garante que Zagallo fica no clube Apesar de ainda não ter iniciado a negociação para a renovação de contrato de Zagallo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Walter Oaquim, garantiu que o treinador permanecerá no clube. O compromisso profissional do técnico com termina no próximo dia 23, mas o próprio Zagallo nem cogita a possibilidade de deixar a Gávea. Nesta quinta-feira, Zagallo admitiu que o fato de o atacante Edílson se reapresentar somente na segunda-feira e o meia Petkovic no dia 15 vai prejudicar seu planejamento para a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro. "A gente entende e tem que ter elasticidade em alguns momentos de nossa vida. Temos de saber a hora que podemos exigir", disse o treinador, reconhecendo que os dois jogadores mereceram a regalia.