Fla goleia Entrerriense por 6 a 1 Com três gols do lateral-esquerdo Athirson, o Flamengo derrotou, nesta quarta-feira, o Entrerriense, por 6 a 1, no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. Com a vitória, o Rubro-Negro afastou de vez o risco de rebaixamento e garantiu a sua classificação ao octogonal decisivo da competição. Logo aos nove minutos, Athirson chutou da entrada da área e abriu o placar. No ataque seguinte, o meia Beto recebeu passe do atacante Andrezinho e marcou o segundo gol rubro-negro. O Flamengo continuou pressionando e aos 39 minutos Andrezinho tocou para o atacante Leandro Machado, que chutou prensado com um zagueiro. Na sobra, o meia Nélio chutou no canto, marcando o seu primeiro gol no time profissional. No segundo tempo, aos 10 minutos, o atacante Roma recebeu a bola dentro da área, após boa jogada do meia Felipe Melo, e marcou o quarto gol do Flamengo. O gol do Entrerriense saiu após a marcação de um pênalti existente do do goleiro Júlio César sobre o atacante Marcelinho. Reico cobrou e descontou para o Entrerriense. Aos 26 minutos, Athirson recebeu passe de Roma, entrou na área, e marcou o quinto gol rubro-negro. No final da partida, aos 44 minutos, Athirson tabelou com Andrezinho, recebeu dentro da área, e marcou o sexto gol do Flamengo, o seu terceiro no jogo.