Fla: indefinida situação de goleiro Depois do Corinthians, agora é a vez do São Paulo sonhar com a contratação do goleiro do Flamengo, Júlio César. O próprio jogador confirmou a notícia de que seu nome foi ventilado na sede do clube paulista por causa de uma provável venda de Rogério Ceni. "Mas não houve proposta e nem fui procurado pela diretoria do São Paulo. E os dirigentes (do Flamengo) não me passaram nada", afirmou Júlio César. Ele disse estar alheio a essas especulações e que vai se reapresentar normalmente no Rubro-Negro. Em relação ao atacante Liédson, a situação continua indefinida. O procurador do atleta, Vinícius Mendes, informou que a diretoria do Flamengo precisa se acertar com os dirigentes do Prudentópolis, clube dono do passe do jogador. De férias na Bahia, Liédson já manifestou o desejo de permanecer no Rubro-Negro em 2003.