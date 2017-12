Fla inicia busca pelo tetracampeonato Em busca do título de tetracampeão, o Flamengo estréia neste domingo no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, contra o Friburguense, às 16 horas, em Édson Passos. O técnico Lula Pereira teve problemas para escalar a equipe e ainda não sabe se pode contar com o meia Beto. Beto se recusa a jogar pelo Flamengo, porque ainda não recebeu pelo menos um dos três meses de salários referentes aos direitos de imagem, que estão atrasados. A diretoria rubro-negra garantiu que até a hora do confronto o pagamento será efetuado e o jogador estará em campo. Caso Beto não atue, o meia Fabiano Cabral será seu substituto. Outro problema para o técnico Lula Pereira foi a negociação do passe do zagueiro Juan com o Bayer Leverkussen, da Alemanha. Para a defesa, o treinador escalou Flávio. Uma das novidades do Flamengo nesta partida é a reestréia do volante Evandro, que foi revelado nas divisões de base. O jogador estava no Brasiliense e retornou ao clube após o término de seu empréstimo.