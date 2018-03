Fla já fala em jogos no fim de semana Após conversar por telefone esta manhã com o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, o presidente do Flamengo disse ter ficado convencido de que a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro não será cancelada. Para o dirigente, no encontro de hoje à tarde entre Queiroz e o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, todo o impasse envolvendo o prosseguimento da competição será resolvido. "Tenho a convicção de que a rodada vai ser realizada. Essa decisão inicial de parar o Brasileiro foi um excesso de zêlo dos clubes", afirmou o presidente rubro-negro. "Acho que a publicação pelo ministério de uma portaria ou decreto explicando as dúvidas vai resolver o problema." Sobre a responsabilidade com a segurança dos torcedores, um dos itens que mais tem incomodado os dirigentes, Ferraz contou que, de acordo com o ministro, um Conselho de Segurança, com a participação dos representantes dos clubes, será criado. "O conselho decidirá quem foi o responsável por um eventual acidente. Os dirigentes não serão responsabilizados de imediato", disse.