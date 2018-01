Fla já pensa em substituto de Athirson O técnico Nelsinho Baptista entregou à diretoria do Flamengo uma lista com nomes de possíveis reforços para a lateral-esquerda. O treinador tomou a atitude como precaução por causa da provável perda de Athirson. O jogador tem contrato com o clube até o próximo dia 30 e deve retornar para a Juventus, da Itália. Calisto, ex-Bahia e que está no futebol russo, seria a primeira opção. Nesta terça-feira, o gerente de futebol do Flamengo, Paulo Angioni, confirmou que há um desgaste dos jogadores Fábio Baiano e Váldson com Nelsinho Baptista. O dirigente não falou sobre a possibilidade de negociar algum deles, mas ambos não vêm sendo aproveitados pelo treinador. Váldson discutiu com Nelsinho durante um treino no mês passado. Desde então, o clima entre os dois está abalado. Já Fábio Baiano alegou estar gripado para não enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte ao clássico, ele treinou com disposição. Tal fato acabou irritando o treinador.