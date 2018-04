Fla: Jean quer quebrar jejum de 70 dias O atacante Jean, do Flamengo, não marca um gol há 70 dias. O último ocorreu na vitória sobre o Paysandu, por 4 a 1, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jejum de gols já incomoda o atleta, alvo de críticas da torcida. Um dia após o empate, por 0 a 0, contra o Santos, pela Copa Sul-Americana, o atleta cobrou dos profissionais das categorias de base do clube mais atenção com os fundamentos básico do futebol. "Não tive esse trabalho à parte. Meu forte não é a finalização, mas estou trabalhando para melhorar. Também acho que está faltando um pouquinho de sorte", declarou Jean, que espera voltar a marcar no confronto contra o Goiás, domingo, no Estadio da Cidadania, em Volta Redonda.