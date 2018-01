Fla: Jejum de 50 dias, mas Roth fica O Flamengo não vence há 50 dias ou seis rodadas, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Celso Roth continua com prestígio no clube. A diretoria sabe que a culpa não é dele. O elenco é limitado e, por mais que se troque de treinador, o problema não será resolvido. Por isso, o Flamengo corre atrás de reforços. O volante Augusto Recife, de 22 anos, reserva do Internacional e campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2003, vai ser anunciado nesta terça-feira como o novo reforço do clube. Ele vai ocupar a vaga de Da Silva, próximo de acertar transferência ao futebol japonês. "A diretoria sabe da realidade do clube, não há vara mágica no futebol. Me dedico e não me preocupo com demissão. Os dirigentes apoiam meu trabalho", declarou Celso Roth.