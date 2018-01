Fla joga futuro na Copa do Brasil O Flamengo não vence há sete jogos e amanhã vai precisar mais do que isso. Para obter a classificação na Copa do Brasil, o Rubro-Negro terá que derrotar o Ceará, às 21h40, no Maracanã, por dois gols de diferença. Na primeira partida, o time cearense venceu por 1 a 0. Nos últimos sete jogos, o Flamengo marcou apenas cinco gols e não conseguiu obter uma única vitória. Por causa dessa ineficiência do ataque, a diretoria já fez uma proposta para ter o atacante Edmundo. O clube oferece R$ 100 mil de salários por um contrato até o fim do ano. O Rubro-Negro ainda estaria disposto a oferecer um pagamento de luvas. Os dirigentes aguardam a resposta do atleta. Enquanto ninguém é contratado, o técnico Nelsinho Baptista efetua modificações na equipe. O atacante Fernando Baiano foi barrado por deficiência técnica. No seu lugar entre o jovem Jean, considerado por muitos na Gávea como um jogador de futuro promissor. Na lateral-direita, Fábio Baiano substitue o suspenso Alessandro. O jogador, que dizia não mais voltar a atuar na posição, atendeu um pedido de Nelsinho. Mas, caso jogue bem, ele deve ser mantido. Alessandro não vem agradando o treinador e tem sido perseguido pela torcida. Reforço - O lateral-direito Luciano Baiano, da Ponte Preta, deve ser apresentado nos próximos dias. O jogador está rescindindo o contrato com o time paulista e vai pedir a liberação ao Ituano, clube dono do seu passe. O zagueiro rubro-negro André Dias pode ser incluído na negociação.