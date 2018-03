Fla joga pela vaga diante do Bragantino Com o objetivo de antecipar sua classificação e ainda manter viva sua chance de alcançar a liderança, o Flamengo de Guarulhos enfrenta o Bragantino, nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon, na capital. Este jogo tinha sido adiado por causa das chuvas pela oitava rodada e não tem mais nenhum atrativo para o time de Bragança Paulista, já livre do rebaixamento. O Flamengo tem 22 pontos, em quarto lugar no Grupo 2, e com uma vitória antecipa sua classificação. Depois lutará para alcançar a líder Internacional, com 27 pontos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo vão continuar brigando pelo título da temporada. Na última rodada, o Flamengo enfrenta em casa o São Bento, enquanto a Inter joga fora diante do Nacional. O Bragantino, com nove pontos, até a última rodada brigou para evitar o rebaixamento. O time perdeu para o Nacional, por 3 a 0, mas ficou aliviado com queda do São José, que com cinco pontos já está rebaixado para a Série A3 em 2005. O mando deste jogo é do Bragantino, que ainda não conseguiu liberar o estádio Marcelo Stéfani, vetado por falta e segurança. Pelo Grupo 1, apenas a Francana, com 25 pontos, está matematicamente classificada. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 25 pontos; 2) Botafogo 21; 3) Bandeirante e Taquaritinga 19; 5) Olímpia 18; 6) Araçatuba 17; 7) Comercial 16; 8) Rio Preto 9. Grupo 2 - 1) Internacional 27 pontos; 2) Nacional 23; 3) Taubaté e Flamengo 22; 5) São Bento 20; 6) Matonense 16; 7)Bragantino 9; 8) São José 5.