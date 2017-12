Fla: jogadores ironizam atraso de salário Sem receber salários há quase três meses, os jogadores do Flamengo decidiram hoje ironizar a situação. Antes do treino coletivo pela manhã, dentro do vestiário, na Gávea, alguns atletas adaptaram o refrão da música "Sorte Grande", da cantora Ivete Sangalo, com o objetivo de cobrar a dívida. "Dinheiro, dinheiro, quero o meu dinheiro", cantaram alguns jogadores. Apesar de os atletas estarem trancados no vestiário a música foi ouvida pelos jornalistas, que estavam do lado de fora. Principal astro do time, o meia Felipe confirmou a brincadeira, mas frisou que, apesar dos problemas, os atletas são profissionais. "Todo mundo começou a falar alto e acabaram ouvindo. Ninguém está tão insatisfeito a ponto de não treinar". O diretor-técnico do Flamengo, Júnior, minimizou o fato e prometeu uma solução rápida para os atrasos de salário. "Foi apenas uma brincadeira. Vou me reunir com o presidente Márcio Braga amanhã para tentar resolver logo essa incômoda situação. Até quinta-feira quero dar uma posição para os atletas", disse o dirigente.