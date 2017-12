Fla: Junior Baiano critica diretoria O zagueiro Júnior Baiano voltou a tumultuar o ambiente no Flamengo nesta quarta-feira quando pediu respeito ao técnico da equipe Andrade. O jogador demonstrou irritação pelo fato de o presidente rubro-negro Márcio Braga ter tentado contratar o coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, para comandar o time nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. "Com certeza o Andrade ficou chateado com o que aconteceu?, disse o zagueiro, que há três semanas havia feito críticas aos dirigentes do clube e acabou sendo punido com uma advertência pelo coordenador-técnico Júnior. ?Mas, pela sua experiência de ex-jogador, ele sabe que esse tipo de coisa é normal no futebol", acrescentou Júnior Baiano. Já o lateral-esquerdo Athirson surpreendeu a todos no Flamengo ao se reapresentar nesta quarta-feira recuperado das dores na coxa direita e viajar com a delegação para Itu, em São Paulo. A equipe carioca, que no domingo enfrenta o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, permanecerá no interior paulista até a tarde de sábado. "Não sinto mais dores nem qualquer tipo de desconforto na coxa esquerda e, por isso, não vejo razão para ficar de fora dessa partida tão importante contra o Palmeiras", afirmou Athirson. Como sua recuperação era considerada difícil, o técnico do Flamengo nem havia relacionado o lateral-esquerdo para a viagem.