Fla: Kléber Leite proíbe jogadores de falar sobre Romário O assunto do milésimo gol do Romário foi proibido nesta segunda-feira na Gávea pelo vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite. O dirigente ser reuniu com o grupo de jogadores antes do treino e resolveu ?blindar? o time para que o confronto de quarta, no Maracanã, contra o Paraná, pela Copa Libertadores, não seja prejudicado. ?Fiz isso porque é interesse dele. Você ganha ou perde uma partida nos detalhes. E esse é um detalhe?, disse Kléber Leite. ?Tenho paixão pelo Romário mas não vou ficar falando nele, porque este assunto é inoportuno. Na quinta-feira, a gente faz até poesia para ele.? Com o assunto Romário proibido na Gávea, o técnico do Flamengo, Ney Franco, decidiu manter o meia Juninho Paulista na equipe, no lugar do ex-capitão Clayton. O jogador festejou a vaga e assegurou que tem muito a evoluir no clube. De acordo com Juninho Paulista, aos poucos, sua confiança tem aumentado, desde que chegou ao Flamengo. A meta do meia é a de atingir a forma com que defendeu o Palmeiras no ano passado. ?Sempre disse que meu desejo era o de permanecer no time e posso melhorar ainda mais. Estou adquirindo confiança e a tendência é só crescer?, destacou Juninho Paulista.