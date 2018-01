Fla: Leonardo Moura estréia domingo O lateral-direito Leonardo Moura será uma das novidades do Flamengo, contra o Corinthians, neste domingo, em Mogi Mirim, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve sua situação contratual regularizada nesta sexta-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderá atuar, assim como o outro estreante do Rubro-Negro, o zagueiro Fernando. Além de Leonardo Moura e Fernando, o técnico do Flamengo Celso Roth, escolheu o jovem Fabiano Oliveira, de 18 anos, para ser o companheiro de ataque de Jean. O jogador vai ocupar a vaga de Obina, que cumpre suspensão automática contra os corintianos. "O Fabiano se destacou nos treinamentos e, com certeza, vai nos ajudar. Agora, não podemos ir jogando a responsabilidade de sermos o terceiro pior ataque (quatro gols em seis jogos) do Brasileiro em cima dele", frisou o técnico do Flamengo. "Se não estamos fazendo os gols é por causa de um problema coletivo. É porque o time ainda não se acertou."