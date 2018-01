Fla: Leonardo quer estrear domingo O lateral Leonardo Moura voltou a treinar forte nesta segunda-feira na Gávea, enquanto aguarda sua regularização para poder jogar. A intenção dele é estar à disposição do técnico Celso Roth já na partida contra o Corinthians, no domingo. "Esta semana será importante para ficar pronto para o jogo. Vou correr atrás da documentação, mas isso não depende só da gente. Respeito meus companheiros, mas vou lutar pela posição. Se não der para estrear contra o Corinthians, vou estrear em casa", disse o jogador, referindo-se às duas partidas seguintes à do Corinthians: Atlético-PR e Brasiliense, ambos no Rio de Janeiro. Conhecido como um jogador que gosta muito de subir ao ataque, Leonardo Moura garante que sua passagem pela Europa - no Braga, de Portugal - o ajudou a melhorar sua condição técnica. "Aprendi a defender um pouco melhor. E o esquema que o Flamengo adota, com três zagueiros, dá uma segurança ainda maior para o setor."