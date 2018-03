Fla: Lula Pereira inconformado O técnico do Flamengo, Lula Pereira, estava transtornado com a eliminação na Copa dos Campeões. O Rubro-Negro perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, e teve encerrado o sonho do bicampeonato. O treinador não se conformava com as chances de gol perdidas na partida, principalmente a do atacante Liédson que, depois de driblar o goleiro, chutou em cima de um zagueiro. Liédson tentou explicar o gol perdido, quando a partida ainda estava empatada, por 0 a 0. "Foi um lance rápido, mas não me abalo com isso. Só perde quem está lá", afirmou o jogador. "Estou tranqüilo e agora temos que pensar na disputa do Campeonato Brasileiro." O zagueiro Fernando destacou a campanha do Flamengo na competição. "Chegamos desacreditados, sem estrelas no elenco, já que o Juninho se juntou durante a disputa", disse o jogador. "Foi bom, amadurecemos e vamos surpreender no Campeonato Brasileiro." Ele não culpou Liédson pela derrota, ressaltando a união do grupo e que todos são responsáveis pela eliminação.