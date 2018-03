Fla luta pelo bi na Copa dos Campeões A delegação do Flamengo já está em Teresina, Piauí, onde a equipe fará a sua estréia na Copa dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Atlético-PR. O Rubro-Negro tenta o bicampeonato e está no Grupo B ao lado do time paranaense, do Goiás e do São Caetano. A competição é considerada como o caminho mais curto para a disputa da Taça Libertadores. O time do Flamengo é muito diferente daquele que conquistou o título da competição no ano passado. Jogadores como o volante Leandro Ávila, o meia Petkovic e o atacante Reinaldo já não estão mais no clube. Atualmente, o técnico Lula Pereira possui um elenco praticamente novo e que necessita de entrosamento. A diretoria do Flamengo aguarda para os próximos dias a reapresentação do meia Juninho Paulista, pentacampeão com a seleção brasileira na Copa da Coréia e Japão. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até o final de julho e os dirigentes esperam que ele atue na Copa dos Campeões.