Fla mantém Rafael e traz Júnior Baiano O Flamengo acertou a permanência do lateral-direito Rafael por mais um ano no clube. O acordo com a diretoria do Guarani, que detém os direitos federativos do atleta, foi anunciado nesta sexta-feira e ele já se reapresentará com os demais companheiros segunda-feira, na Gávea. Outro nome confirmado no elenco é o do zagueiro Júnior Baiano, ex-seleção brasileira. Rafael passou a ser um dos principais jogadores do Flamengo, após seus bons desempenhos no Campeonato Brasileiro, quando estreou na equipe. Tanto que conseguiu ser o segundo artilheiro do time na competição, com oito gols (perdendo somente para o atacante Edílson, que fez 13). Já Júnior Baiano retorna ao Flamengo após passar a maior parte de 2003 se recuperando de contusão. O jogador assinará um "contrato de risco" com o clube e ganhará por produtividade.