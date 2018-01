Fla muda 4 para tentar reabilitação Com quatro mudanças em relação a equipe de estréia no Campeonato Carioca, goleada por 3 a 0 pelo Olaria, o Flamengo tenta a reabilitação na competição contra o Madureira, amanhã, às 16 horas, em Conselheiro Galvão. A principal alteração foi na zaga, que terá o retorno do experiente Júnior Baiano. Além de Júnior Baiano no lugar de Tiago, o técnico do Flamengo, Júlio César Leal, escalou entre os titulares, por opção técnica, o lateral-esquerdo André Santos e o volante Jônatas, nos lugares de Júlio Moraes e Júnior, respectivamente. Já o meia Adrianinho faz sua estréia porque Ibson está contundido. Apesar da pressão após a derrota para o Olaria, o meia Zinho, o mais experiente do Flamengo, pediu paciência aos torcedores. Lembrou que a tendência é a de os jogadores adquirirem confiança ao longo da competição e as vitórias ocorram naturalmente. "Temos muitos garotos. É nesta hora que nós, mais experientes, temos que orientar e passar tranqüilidade para eles", afirmou Zinho. "O Flamengo investiu menos do que outros times, apostou no seu elenco e é normal a desconfiança. O que precisamos é de vitórias, para ir ganhando tranqüilidade para trabalhar." Na tentativa de amenizar a pressão sobre os jogadores, o técnico rubro-negro Júlio César Leal assumiu a responsabilidade pela atual fase da equipe. Isentou os atletas de culpa e ainda os elogiou pelo empenho e profissionalismo com que estão treinando. "Em todos os clubes que dirigi, sempre assumi a responsabilidade desde que o grupo de jogadores mostrasse interesse, aplicação. E este é o caso do Flamengo", frisou Leal. "Os jogadores estão mostrando vontade de acertar. Então, a responsabilidade é minha pelos resultados. Já assumi isto diante dos próprios jogadores. E mostrei a eles a confiança que tenho na recuperação." No Madureira, o técnico Gaúcho pediu aos jogadores que esqueçam da derrota de estréia contra o Fluminense e aproveitem o fato de atuar em casa para surpreender o Flamengo. O treinador também aposta no desespero do Rubro-Negro para obter o triunfo.