Fla muda dois para tentar classificação Após as consecutivas falhas do zagueiro Júnior Baiano e do meia Fábio Baiano, o técnico do Flamengo, Abel Braga, decidiu tirá-los da equipe titular. Afinal, amanhã contra o Madureira, às 21h45, em Édson Passos, pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro não poderá se dar ao luxo de errar na defesa. Uma vitória fará o time não depender de outros resultados para se classificar às semifinais da competição. A dupla de jogadores baianos do Flamengo teve sua segunda chance no jogo com o América. Como voltaram a decepcionar o treinador, vão ceder seus lugares para o jovem Anderson Luís, já que Fabiano Eller não se recuperou de contusão, e Zinho. Este último terá a responsabilidade de "falar" em campo, orientando os mais novos e procurando dar a experiência ao meio-de-campo. Abel achou os jogadores muito calados na derrota para o América. "Com a entrada do Zinho quero todo mundo falando em campo, se cobrando. Somos um time e todos devem se ajudar", afirmou Abel. Além disso, as substituições visam preservar os dois atletas, principalmente Júnior Baiano, que ficou um ano e meio parado e ainda não está bem fisicamente. E tal fato, segundo o treinador, tem colaborado para as constantes falhas do jogador. Ao lado de Felipe, Zinho também terá liberdade para ajudar o ataque. E de ajudar o jovem Diogo, que ganhou a vaga de titular, a não sentir a pressão por estar iniciando uma partida. O atacante marcou quatro gols nos últimos dois jogos do Flamengo e tirou a vaga de Andrezinho. Na lateral-direita, Gauchinho segue na equipe porque Rafael continua contundido.