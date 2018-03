Fla: mudanças começam pela diretoria O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, pediu nesta sexta-feira que todos os vice-presidentes do clube coloquem os seus cargos à disposição. O dirigente estaria disposto a fazer uma ampla reformulação no clube e decidiu tomar esta atitude. Ele não quer falar sobre o assunto. Outro motivo seria a ligação da maioria dos vices com duas outras correntes políticas do Flamengo. Ambas são lideradas por ex-presidentes do Rubro-Negro: uma por Márcio Braga e outra por Kléber Leite. Como os dois são contrários ao apoio a Ricardo Teixeira e Eduardo Viana, Ferraz (presidente da Federação Carioca de Futebol) estaria disposto a enfraquecer os adversários. Dentre os que devem entregar os cargos estão o vice-presidente de Futebol, Paulo Dantas, e o de relações externas, Michel Assef. O vice-geral, Arthur Rocha, que era a favor da demissão do supervisor Paulo Angione, permanece na função por causa do estatuto do clube. Ele fôra eleito junto com Ferraz, no ano passado.