Fla na expectativa do jogo do Vasco Os jogadores do Flamengo se reuniram hoje com a comissão técnica antes do treinamento para discutir o regulamento do Campeonato Carioca. Eles concluiram que, se o Vasco derrotar o Madureira, quarta-feira, o Flamengo terá de vencer por uma diferença grande de gols o clássico de sábado contra o próprio time vascaíno. De acordo com o regulamento, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Atualmente, o Vasco tem dois gols a mais que o adversário. A vantagem do Flamengo, porém, reside no fato de que o time vascaíno vai jogar quarta-feira à tarde. Sendo assim, o Rubro-Negro atuará sabendo do resultado do rival. O lateral-esquerdo Cássio se reapresentou hoje no Flamengo. O jogador não acertou sua transferência para o Atlas, do México, e está de volta ao clube que o revelou. Ele não pode atuar pelo Carioca, mas poderá ser inscrito na Copa do Brasil.