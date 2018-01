Fla não deve ter Júlio César domingo O goleiro Júlio César deve ser o principal desfalque do Flamengo no clássico deste domingo, contra o Vasco, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O jogador está com uma lombalgia e, se não estiver em condições de atuar, será substituído por Diego, de 21 anos. Júlio César não participou do treino desta sexta-feira e apesar de ter melhorado deve ser poupado do confronto. O técnico rubro-negro Lula Pereira disse estar tranqüilo quanto à ausência do jogador, já que gostou do desempenho de Diego na equipe de reservas, durante a derrota, por 1 a 0, para o Botafogo, na última rodada do Estadual.