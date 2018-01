Fla não pensa em revanche contra o Cruzeiro Afirmação sim, revanche não. Este é o lema dos jogadores do Flamengo na partida de amanhã contra o Cruzeiro, às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com todos no clube, a vitória é importante para mostrar que o Rubro-Negro tem condições de ser campeão. E mais. A perda do título da Copa do Brasil para o time mineiro já faria parte do passado. ?Temos que entrar em campo, jogar e não pensar em vingança. Será outro jogo?, afirmou o volante Jonatas. O técnico Nelsinho Baptista havia dito o mesmo no dia seguinte à vitória sobre o Vasco, pelo Brasileiro. Segundo o treinador, a partida é importante porque vale seis pontos. ?Nós podemos ganhar três e eles deixam de ganhar três.? Apesar de evitarem falar em revanche, a partida vai pôr em xeque o retrospecto de ambas as equipes quando se enfrentam. Até o momento, são 19 vitórias para cada lado e 19 empates. Além disso, os dois times vão atuar muito desfalcados. Sem contar com o meia Felipe e o atacante Edílson, machucados, Nelsinho vai manter a escalação que derrotou o Vasco. Mas o fato de o Cruzeiro estar sem Alex, Edu Dracena e Maurinho, que estão com a seleção brasileira na França, Aristizábal, na seleção da Colômbia, e Leandro, machucado, não anima os jogadores do Flamengo. ?Eles têm um elenco forte e quem entrar deve ir bem. Temos que esquecer isso e fazer a nossa parte?, disse Jonatas.