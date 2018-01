Fla não quer revanche contra Cruzeiro O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, disse nesta segunda-feira que não considera a partida de quarta-feira contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, como uma revanche pela perda do título da Copa do Brasil, na semana passada. De acordo com o treinador, o Rubro-Negro precisa da vitória para voltar a se aproximar dos líderes da competição. "É o que se chama de jogo dos seis pontos. Três que a gente soma e três que o líder deixa de ganhar", afirmou Nelsinho, que vai conversar com os jogadores sobre os erros cometidos na partida de Minas Gerais. Já o atacante Edílson, que não vai enfrentar o time mineiro por causa de dores musculares, voltou a provocar o adversário. "É uma pena que estou fora. Esta é a chance de provarmos que não somos inferiores ao Cruzeiro", disse Edílson. "Depois da final, o Luisão e o Alex criticaram minhas provocações. Agora, só falta dizerem que estou pipocando." Além dele, o meia Felipe, também com problemas musculares, desfalca a equipe.