Fla não sabe quando terá Felipe A data da estréia do meia Felipe com a camisa do Flamengo continua indefinida. De acordo com o advogado do clube, Marcos Motta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já comunicou ao Galatasaray (Turquia) sobre o acerto com o Rubro-Negro. A previsão é a de que a diretoria do time turco se pronuncie até sexta-feira. ?Esta demora não é uma surpresa. O atestado liberatório já foi requisitado. Agora, temos que esperar a resposta autorizando ou não a transferência", afirmou Motta. O advogado não acredita que o Galatasaray negue o pedido do Flamengo. ?Caso isso aconteça a Fifa terá que intervir no caso e liberar o jogador para o Flamengo, mesmo contra a vontade do time turco." Ele acha que dificilmente Felipe enfrentará o Americano, domingo, pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Já o atacante Fernando Baiano realizou exames médicos e deve precisar de duas semanas para recuperar a forma física. Com isso, ele só deve estrear na quinta rodada, no clássico contra o Fluminense.