Fla não terá Alessandro na Argentina O time titular do Flamengo realizou hoje somente exercícios físicos. O técnico Carlos Alberto Torres apontou as causas da derrota para o Palmeiras. ?Tivemos muitos erros de passes, marcação deficiente que terá de ser ajustada, além de erros de posicionamento?, constatou o treinador. O lateral-direito Alessandro não jogará a final da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, quinta-feira, em Buenos Aires, por causa de um problema no púbis. Ele irá se submeter a uma cirurgia e a previsão é a de que fique um mês afastado dos campos. O substituto de Alessandro será o jovem Edson, de 19 anos, do time de juniores, porque o lateral Bruno Carvalho foi dispensado e o lateral Maurinho não está inscrito na competição. Torres deve formar o meio-de-campo rubro-negro com Leandro Ávila, Jorginho, Rocha e Petkovic, já que não poderá contar com os meias Juninho e Leonardo, que não estão inscritos na Copa Mercosul.