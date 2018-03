Fla não terá Felipe contra o Grêmio No primeiro coletivo da semana, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, recebeu mais uma má notícia. Depois de perder o lateral-esquerdo Athirson, que voltou para a Juventus (Itália), e o goleiro Júlio César, com uma lombalgia, o treinador também não contará com o meia Felipe na partida contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador continua sentindo dores musculares na coxa e foi vetado pelos médicos. ?Na movimentação eu não senti nada. Porém, quando fui chutar, veio a dor. Isso me chateia, mas prefiro esperar e retornar 100%", afirmou Felipe. Com isso, Nelsinho vai optar pelo esquema com três volantes. Fabinho, Jonatas e Fabiano Eller vão formar o meio-de-campo com o armador Igor. Já Fábio Baiano ficará no banco de reservas como opção para o decorrer do jogo.