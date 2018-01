Fla não terá Fellype Gabriel na quarta O Flamengo terá o desfalque do meia Fellype Gabriel para o confronto contra o Ceará, quarta-feira, pela oitava-de-final da Copa do Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul - o mando de campo é do time carioca, que optou por tirar o jogo do Rio por questões financeiras. A diretoria rubro-negra não obteve a liberação do jovem jogador, que se apresenta segunda-feira à seleção brasileira sub-20 para a disputa de um torneio no Chile. O técnico da seleção, Renê Weber, não aceitou dispensar Fellype Gabriel por um motivo: o Flamengo não participa de nenhuma final de campeonato. A postura do treinador irritou seu colega Cuca, da equipe rubro-negra. "Eu discordo do Renê Weber. Cada jogo de Copa do Brasil é uma decisão. O Fellype Gabriel jogaria na quarta-feira e se apresentaria à seleção no dia seguinte", declarou Cuca. "Não quero atrapalhar também a carreira do Fellype".