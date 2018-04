Fla negocia jogadores com Hicks Muse O meia Ricardinho, o atacante Luís Mário, o volante Rogério e o zagueiro Scheidt são os jogadores do elenco do Corinthians que interessam ao Flamengo, segundo o novo vice-presidente de Futebol rubro-negro, Mário Cezar Monteiro. O dirigente carioca assegurou que as negociações estão acontecendo com representantes da Hicks Muse, parceira do clube, e disse ignorar a participação do vice-presidente do Alvinegro, Antonio Roque Citadini. "Se o Citadini não sabe, não tenho nada com isso. O que sei é que tenho um canal de negociações aberto no clube", afirmou Monteiro. O passe do meia Petkovic foi oferecido como moeda de troca aos representantes da Hicks. A festa de apresentação do meia Juninho Paulista está marcada para segunda-feira, mas o pai-empresário do atleta, Oswaldo Giroldo, frisou que ele somente irá ao Rubro-Negro se o Atlético de Madrid, que detém parte de seu passe, mandar o atestado liberatório. O Flamengo ainda precisa pagar US$ 400 mil ao clube espanhol.