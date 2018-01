Fla: nova fase na Copa dos Campeões Os jogadores do Flamengo consideram que, a partir de agora, o time não pode mais perder e devem encarar cada partida da fase decisiva do Campeonato Estadual como uma decisão. O zagueiro Fernando, porém, acha que o Rubro-Negro só estará "totalmente engrenado" na Copa dos Campeões. "O time vem melhorando e daqui pra frente temos que mostrar nosso futebol. Temos muitos jovens na equipe e isso atrapalhou no início", disse Fernando. "Na Copa dos Campeões estaremos bem melhor." Negociações - O vice-presidente de Futebol, Walter Oaquim, se reuniu nesta segunda-feira com executivos da rede de televisão dententora dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro para tentar um adiantamento das cotas de televisionamento. Sobre o zagueiro Juan, o Flamengo só deve receber o pagamento pela venda do seu passe ao Bayer Leverkusen no fim de junho. Enquanto isso, o clube espera pelo pagamento de R$ 2 milhões referentes à venda do passe do atacante Adriano, da Internazionale para o Parma. O Rubro-Negro era dono de 25% do passe do jogador.