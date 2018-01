Fla paga 3 meses de salário ao elenco A diretoria do Flamengo pagou nesta terça-feira o salário dos jogadores referentes aos meses de dezembro, março e abril. Na próxima semana, os dirigentes esperam poder pagar o décimo terceiro e o mês de maio aos atletas, além de quitar as dívidas com os funcionários. O goleiro Júlio César refletia a alegria de todos os jogadores após a confirmação do pagamento. "É sempre bom receber. Agora sou um homem casado e tenho novos gastos", disse o jogador. "Além disso, o grupo fica motivado para a disputa do octogonal." O Flamengo ainda possuía 25% do passe do atacante Adriano, que estava na Internazionale, de Milão. Com a venda do jogador para o Parma, o Rubro-Negro recebeu R$ 2 milhões, que utilizou para quitar as dívidas. Em junho, o clube carioca receberá US$ 3 milhões pela venda do zagueiro Juan e com esse dinheiro os dirigentes esperam finalmente resolver a questão envolvendo o atacante Edílson com o Corinthians. O Rubro-Negro irá propor ao Corinthians, de quem o Flamengo contratou o jogador, um pagamento de R$ 2 milhões à vista e mais 30 parcelas de R$ 100 mil.