Fla paga e dirigente escapa da cadeia A Justiça de São Paulo revogou a ordem de prisão que havia sido expedida contra o presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva. A medida foi tomada pelo juiz Núncio Theophilo Neto, da 29ª Vara Cível Central, após o depósito de R$ 423 mil pelo clube carioca referente ao repasse ao Corinthians do valor do empréstimo do atacante Reinaldo ao São Paulo. O passe de Reinaldo estava penhorado por causa de uma dívida do Flamengo com o Corinthians, referente à compra do passe do meia Edílson ? que atualmente joga no Cruzeiro. Com o empréstimo de Reinaldo ao São Paulo, o clube carioca teria descumprido uma ordem judicial. O presidente do clube, que foi declarado depositário infiel ? termo jurídico que define o responsável pelo bem penhorado ? quase foi parar na cadeia. Segundo o advogado Nabil Kardoso, a ordem de prisão do Judiciário paulista desrespeitou os direitos individuais estabelecidos na Constituição Federal e os princípios básicos do esportista, expressos na Lei Pelé, ao penhorar o passe de Reinaldo. ?Fico envergonhado de ver um ser humano (Silva) passar por uma coisa dessas só porque não quis violar a Constituição Federal?, disse o advogado.