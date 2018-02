Fla pede investigação de 10 árbitros Aproveitando o escândalo na arbitragem, o Flamengo entrou nesta sexta-feira com um pedido de instauração de inquérito no STJD para que seja investigada a atuação de 10 árbitros que trabalham no Campeonato Brasileiro. O clube carioca levantou suspeita sobre Sérgio da Silva Carvalho (DF), Wilson Lopes Seneme (SP), Washington José Alves de Souza (AM), Lourival Dias Lima Filho (BA), Cleber Wellington Abade (SP), Sávio Spínola Fagundes Filho (SP), Paulo César Oliveira (SP), Antonio Hora Filho (SE), Djalma Beltrami (RJ) e Helvécio Zequetto (MS). Na representação enviada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o clube carioca acusa os árbitros de terem cometidos erros graves durante os seus jogos. ?Os dirigentes do Flamengo têm fundadas razões para desconfiar do comportamento de certos árbitros, principalmente depois dos escândalos que atingiram a arbitragem no Brasil?, destaca um trecho do documento, que é assinado pelo advogado Michel Assef. Para reforçar sua acusação, o Flamengo enumerou 11 de suas partidas em que os árbitros citados teriam atuado e cometido erros, apontando-os um por um.