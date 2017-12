Fla pega Ponte, mas pensa no Carioca O Flamengo conseguiu antecipar para este sábado, às 16 horas, a partida contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, com o intuito de escalar o time titular no clássico com o Vasco, segunda-feira, pelo Campeonato Carioca. Na competição estadual, o Flamengo ocupa o último lugar. O técnico João Carlos vai manter a formação da equipe que derrotou o Bangu por 5 a 2 na última rodada. A única modificação ocorrerá no ataque, com o atacante Leandro Machado sendo substituído por Roma. "A tendência é mesmo pela troca dos atacantes", disse o treinador. Leandro não vem agradando e ainda sofreu uma torção do joelho esquerdo. Já Roma tem entrado muito bem no decorrer dos jogos. O treinador pretende aprimorar o entrosamento do time nessas últimas partidas do Rio-São Paulo. "O Andrezinho e o Roma se conhecem bem e são velozes, apesar de não serem jogadores de área. Mesmo sem chance no Rio-São Paulo, o objetivo é acertar o time para as próximas competições", disse João Carlos. Como o time está eliminado da competição, o treinador já admite fazer do torneio um laboratório. Ele deve testar algumas jovens promessas, como Igor, Vítor, Fábio Tenório e Gaúcho.