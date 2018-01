Fla perde André Bahia para a Argentina O zagueiro André Bahia não é mais jogador do Flamengo. Ele vai atuar no Independiente, da Argentina, por um ano e vai disputar a Taça Libertadores da América. Revelado pelo clube carioca, o jogador havia começado bem o ano de 2003, quando foi titular da seleção sub-20 vice-campeã sul-americana. Mas depois, perdeu a titularidade no Rubro-Negro durante o Campeonato Brasileiro. Para piorar, não foi convocado para o Mundial sub-20, nos Emirados Árabes, em novembro. Em contrapartida, o diretor técnico do Flamengo, Júnior, anunciou hoje a contratação de mais um reforço para a temporada 2004. Trata-se do volante Douglas Silva, emprestado pelo Atlético-PR até o fim do ano. "Estávamos carente nesta posição. E não gastamos nada para trazê-lo", disse Júnior.