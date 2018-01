Fla perde Jean e tenta Marcos Denner O atacante Marcos Denner, do Criciúma, pode ser o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2005. O jogador, que foi destaque do time catarinense no Campeonato Brasileiro, viria para o lugar de Jean, que hoje anunciou sua ida para o Cruzeiro. De acordo com o procurador do atleta, Jorge Morais, a negociação está bem adiantada. "O Marcos Denner tem interesse em atuar no Flamengo. Para ele seria uma satisfação muito grande vestir a camisa do clube", disse Morais. No Brasileiro, o jogador, que tem 28 anos, marcou 13 gols, um deles contra o próprio Rubro-Negro.