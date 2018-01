Fla perde na estréia na Libertadores Os clubes brasileiros começaram mal a disputa da Copa Libertadores da América de 2002. Depois das derrotas de Atlético-PR e São Caetano, agora foi a vez do Flamengo perder em sua estréia na competição sul-americana. Jogando em Manizales, na Colômbia, nesta quarta-feira à noite, a equipe carioca foi derrotada por 1 a 0 pelo Once Caldas. O gol da vitória da equipe colombiana foi marcado aos três minutos do segundo tempo. No lance, o atacante argentino Sergio Galván recebeu o passe de César Hernández e chutou de perna esquerda, tirando do alcance do goleiro Clemer. O jogo com o Once Caldas também marcou a estréia do técnico João Carlos, que substiuiu Carlos Alberto Torres. O resultado deixou o Once Caldas na liderança do grupo 8 da Libertadores, com 3 pontos ganhos - os outros integrantes da chave, Olimpia e Universidad Católica, ainda não estrearam. O Flamengo volta a jogar no dia 14, contra o Universidad Católica, no Rio de Janeiro.