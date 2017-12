Fla perde Rafael para enfrentar o CRB Depois da boa vitória sobre o Fluminense, por 4 a 3, no clássico da rodada no Campeonato Carioca, o Flamengo começa a pensar na estréia na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o CRB-AL. Para esta partida, o técnico Abel Braga não vai poder contar com o lateral-direito Rafael, com uma contratura muscular. O treinador ainda não escolheu o substituto. "Senti um pouco de dor durante o segundo tempo, mas o time passava por um grande momento e preferi permanecer em campo", disse Rafael, autor do cruzamento que resultou no gol de empate (3 a 3). O jogador considerou os gritos de olé da torcida do Fluminense como um dos principais fatores que motivaram o Flamengo a reagir na partida.