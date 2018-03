Fla pode não ter reforço de peso O técnico do Flamengo, Lula Pereira, negou nesta segunda que tenha dito não ter entusiasmo na contratação do atacante Romário. "Desde que surgiu a possibilidade da vinda dele fiquei contente", afirmou o treinador. "Gostaria de contar com um jogador desse nível." No fim de semana, o atual presidente rubro-negro, Gilberto Cardoso Filho, disse que o técnico não havia se entusiasmado com a contratação de Romário. De acordo com Lula, o Flamengo precisa de um jogador mais experiente. "O time é jovem e se ele não puder vir, teremos que buscar outra opção", afirmou o treinador, ressaltando que a equipe necessita de um jogador de referência, um centroavante. Nesta segunda, o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, revelou que o clube só contratará um grande jogador, não tendo condições de trazer Romário e Sávio. O segundo, inclusive, estaria mais próximo da Gávea. "Ou o Sávio ou o Romário. Dependendo, até mesmo nenhum dos dois. Demoramos muito para colocar o orçamento em dia e não podemos jogar isso fora", afirmou Oaquim. "Entre contratar um grande jogador e pagar nossas dívidas vamos escolher sempre a segunda opção."