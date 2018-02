Fla pode ter Dimba e Felipe no ataque O Flamengo treinou nesta quarta-feira à tarde no Centro de Futebol Zico (CFZ), na Barra da Tijuca (zona oeste), local onde o ex-jogador Andrade começou sua carreira como treinador. As recordações de um principiante na profissão lhe fazem bem. A gratidão a Zico, que lhe abriu as portas para comandar a jovem equipe do CFZ, não é esquecida por ?Tromba?, apelido herdado da época de atleta rubro-negro nos anos 80. "Sou muito grato por ter assumido o time dele. Foi aqui que eu me preparei para assumir essa parada dura", declarou o técnico Andrade, que optou por escalar Felipe ao lado de Dimba no ataque durante o coletivo. "Perdi em velocidade com a saída de Jean, mas ganhei em qualidade". O treinador, porém, ainda não definiu a posição em que vai escalar Felipe no confronto contra o Coritiba, domingo, no Maracanã. Se ele atuar no meio-de-campo, Zinho será o escolhido para sair. "Eu tenho várias opções e tenho que decidir por uma".