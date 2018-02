Fla pode ter Julio Cesar até junho Segundo o empresário Josias Cardoso, a Inter de Milão está muito perto de contratar o goleiro Julio Cesar, com quem já teria até acertado as bases contratuais para um compromisso de 3 anos. Mas como o clube italiano preencheu sua cota de atletas extra-comunitários, existe a possibilidade de o jogador ficar no Flamengo mais 6 meses. "Ainda não podemos falar oficialmente, porque o Julio Cesar tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Mas está tudo encaminhado", disse Josias Cardoso. "Existe a possibilidade dele ser emprestado para outro clube da Itália até o final da temporada. Ou ele ainda pode permanecer no Flamengo até junho de 2005", contou o empresário. Julio Cesar se mostrou surpreso ao falar da possibilidade de ir para o clube de Milão. "Espero que a notícia seja concreta, porque ficaria feliz. Não assinei nada", afirmou o goleiro. "Só o fato de ir para a Internazionale é um motivo de orgulho. Até porque, lá jogam o Adriano (atacante) e o Zé Maria (lateral-direito), que já foram meus companheiros no Flamengo."