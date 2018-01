Fla pode trazer Edílson e perder Athírson Jogadores do Flamengo, o técnico Nelsinho Baptista e até o presidente do clube, Hélio Ferraz, festejaram o empate contra o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu. Não foi uma alegria incontrolável, apenas a satisfação de um time desfalcado de cinco titulares não ter sofrido uma derrota fora de casa. Ferrraz, fala suave, comemorou e anunciou que Edílson deve se apresentar na próxima semana na Gávea. ?Enfrentar uma equipe do porte do Corinthians, ainda mais no Pacaembu, não é nada fácil. Estávamos sem cinco jogadores considerados titulares, jogamos de igual para igual e tivemos chance de definir o jogo principalmente no primeiro tempo", comentou Nelsinho. O treinador disse que a virtude do time foi não se entregar nunca, apesar dos problemas na escalação. "A equipe está mostrando poder de reação, uma boa pegada. Jogamos neste domingo com um ataque improvisado e mesmo assim criamos muitas chances de gol. Aguardo mais opções ofensivas." Nelsinho pediu pelo menos mais um atacante. O presidente Hélio Ferraz disse neste domingo que Edílson será o reforço. "Falta apenas um ajuste fino entre o jogador e o clube, entre Flamengo e Cruzeiro está tudo resolvido". Os direitos federativos de Edílson pertencem ao Flamengo, mas o jogador estava emprestado ao Cruzeiro até 2004. Como Vanderlei Luxemburgo não quer Edílson na Toca da Raposa, o atacante voltará ao clube carioca. Edílson vem e Athirson está indo embora. A Juventus, que tem contrato com o lateral-esquerdo, recebeu uma proposta do Manchester de US$ 5 milhões. O Flamengo não pode interferir na transação. "O que podemos fazer é negociar a contratação do Athirson para ficar no Flamengo. Só que o Manchester quer o jogador e se oferecer sete pratas (US$ 7milhões) não temos como concorrer", avisa o presidente Hélio Ferraz.