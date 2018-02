Fla precisa lembrar que já perdeu do Madureira, diz Franco O técnico do Flamengo, Ney Franco, disse nesta sexta-feira que a equipe precisa respeitar o Madureira, adversário da decisão da Taça Guanabara, no domingo, e lembrar que já perdeu do rival no primeiro turno da competição - 4 a 1, com quatro gols do atacante Marcelo. ?É o segundo ano que eles chegam a uma final de campeonato. Além disso, têm jogadores experientes. Um time muito bem trabalhado e com um forte apoio fora das quatro linhas?, disse o técnico do Flamengo. ?Precisamos respeitá-los e lembrarmos que viemos de uma derrota para eles.? De acordo com Ney Franco, apesar de o Flamengo ser um clube de tradição, os números atuais são favoráveis ao Madureira e isso precisa ser levado em conta. Por isso, pediu atenção máxima a seus jogadores. Apesar do desfalque do atacante Obina, que na sexta deixou o hospital após ter operado o joelho esquerdo, o treinador afirmou que o time está pronto e a vaga no setor ofensivo será ocupada por Roni. Apoio Obina teve alta nesta sexta do hospital e já está em casa. Para tentar mostrar otimismo quanto à recuperação, com previsão de seis meses, o atacante deixou o local vestindo uma camisa com a inscrição que tomou por referência a música do grupo baiano Olodum, ?Avisa lá/Nossa Gente?: ?Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu vou voltar?. Obina também gravou uma mensagem de incentivo aos companheiros para ser mostrada durante a preleção para o confronto de domingo.