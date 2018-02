Fla, quase lá, empata com o Vasco Mesmo com menos dois jogadores em campo e diante de 74 mil torcedores, o Flamengo empatou com o Vasco, por 2 a 2, e ficou próximo de conquistar a segunda vaga do Grupo B à semifinal da Taça Rio, returno do Campeonato Carioca, neste domingo à noite, no Maracanã. Já os vascaínos passaram a depender dos resultados de outros clubes para prosseguirem na competição. Apesar de duas expulsões, foi uma partida de poucas jogadas violentas e muitas oportunidades de gol para ambas equipes. Logo aos 40 segundos do primeiro tempo, o artilheiro vascaíno Romário recebeu uma bola do atacante Alex Dias e teve o chute defendido pelo goleiro Diego. Até os 10 minutos, o Vasco dominou a partida e anulou o Flamengo. Mas, aos 12 minutos, o Rubro-Negro começou a se encontrar em campo. O volante vascaíno Coutinho salvou a bola em cima da linha, após um chute do atacante Fellype Gabriel. O jovem atleta do Flamengo, de 19 anos, foi um dos destaques da partida e aos 14 minutos fez o primeiro gol, após aproveitar uma falha da defesa adversária e chutar sem defesa para o goleiro Cássio. O Vasco não se abateu com a desvantagem parcial e permaneceu criando, beneficiado pela formação ofensiva 4-3-3. O volante Gomes chegou a cabecear a bola por duas vezes no travessão do goleiro rubro-negro Diego. O Flamengo também atacou com Fellype Gabriel e Zinho, obrigando Cássio a fazer difíceis defesas. O Rubro-Negro ainda teve um gol anulado erroneamente pelo juiz Edilson Soares da Silva. O ritmo frenético da partida continuou no segundo tempo e logo aos 18 segundos Romário esbanjou categoria ao dominar no peito um cruzamento do lateral-esquerdo Ricardinho e chutar a bola, de direita, na entrada da pequena área, empatando o confronto. A exemplo da primeira etapa, o Vasco seguiu dominando os minutos iniciais e, aos 6 minutos, virou a partida, em um belo gol de Alex Dias, aproveitando um cruzamento do lateral-direito Claudemir, que desviou na zaga do Flamengo. Após o gol, o Rubro-Negro se abateu em campo e pouco ameaçou o Vasco. Aos 28 minutos, um novo golpe. O zagueiro Júnior Baiano que jogava protegido por um efeito suspensivo (por causa da pena de cinco jogos de suspensão) foi expulso por falta em Alex Dias. Mas, aos 31 minutos, em um lance de sorte, o volante Jônatas empatou o confronto num chute da intermediária em que a bola desviou no zagueiro vascaíno Daniel e enganou o goleiro Cássio. Sete minutos depois, nova expulsão no Flamengo: o meia Adrianinho, recebeu o segundo cartão amarelo, após cortar a bola com a mão. Com o resultado, o Flamengo totalizou oito pontos e está na segunda colocação atrás do líder Fluminense, 12 pontos. O Cabofriense, com seis pontos, disputa com o Rubro-Negro a outra vaga da chave B, durante a última rodada do returno, na quarta-feira. No grupo A, o Volta Redonda, com 13 pontos, e a exemplo do Tricolor também está classificado. Botafogo, com dez, Portuguesa, nove, e Vasco, oito tentarão a outra vaga.