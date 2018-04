Fla quer Athirson por empréstimo O Flamengo está acertando o retorno, por um ano, do lateral-esquerdo Athirson, que estava na Juventus (Itália). O clube italiano deverá arcar com a maior parte do salário do jogador, que poderá ser inscrito na Copa Libertadores e no Torneio Rio-São Paulo. Com isso, o Rubro-Negro irá retirar a ação que move contra a Juventus na FIFA, por causa da conturbada transferência do jogador para o clube italiano. Na época, Athirson negociou com a Juventus sem informar ao Flamengo, que acabou não recebendo pela negociação. Os dirigentes esperavam receber cerca de R$ 4 milhões de indenização. A volta do jogador pode gerar um novo problema para o Rubro-Negro. O clube havia dado como garantia para pagar os R$ 700 mil ao Atlético de Madrid (Espanha), pelo empréstimo do meia Juninho Paulista, o dinheiro que receberia da Juventus pela indenização no caso Athirson. Agora, o Flamengo terá que arrumar um novo meio de pagar o clube espanhol. Mercosul- O técnico do Flamengo, Carlos Alberto Torres, já definiu que o lateral-direito Edson, de 19 anos, será o titular na final da Copa Mercosul, contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira. O Rubro-Negro viaja nesta quarta-feira à tarde para Buenos Aires.