Fla quer Celso Roth ou Ivo Wortmann O Flamengo desistiu nesta quarta-feira da contratação do técnico Tite. O vice-presidente de Futebol rubro-negro, Gerson Biscotto, informou que outros nomes, como Celso Roth e Ivo Wortmann, estão sendo estudados e que o atual técnico Andrade será convidado a permanecer como auxiliar. "Liguei três vezes para a casa do Tite, em uma delas falei com a mulher dele, mas ele não respondeu às ligações. Isso é lamentável e demonstrou que ele não tem interesse em vir para cá", disse o vice-presidente de futebol . "Já iniciamos a análise de outros nomes e o Celso e o Ivo nos interessam." Um dos empecilhos para a vinda do Tite também foi a exigência da contratação da comissão técnica com que o treinador gaúcho está acostumado a trabalhar. O dirigente rubro-negro já confirmou o desejo de ter Andrade como auxiliar, além de manter os demais membros da comissão. "Temos o Andrade que é um excelente profissional e queremos que continue conosco", afirmou Biscotto. "Além disso, contamos com o médico (José Luiz Runco) e o preparador-físico (Moracy Sant?Ana) da seleção. Quer profissionais melhores do que esses?" A principal preocupação do Flamengo é a de resolver o mais rápido possível a contratação do novo técnico para que ele possa montar o elenco para 2005. Os compromissos de vários jogadores com o Rubro-Negro terminam no dia 31 de dezembro e as negociações para renová-los ainda não foram iniciadas.